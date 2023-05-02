Строкатый Терентий Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Строкатый
- Имя
- Терентий
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 26 февраль 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 240
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35797. СТРОКАТЫЙ, ТЕРЕНТІЙ НИКОЛАевъ. К. Богучар. у., в. и сл. Маниной, 37 л., рд. Хопер. окр., въ пос. и ст. Тепикинской; — С. М. С. Хопер. окр. (въ 3 р.), 169 М., тюр. 3 м. Исп. 1 Марта, счит. ср. съ 26 Февр. 905. | 905 35796 169 М. | 902 69703 169 М.
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