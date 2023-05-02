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Мыльников Василий Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мыльников
Имя
Василий
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
31 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 174
Источник
Скан
Оригинальная запись
49043. МЫЛЬНИКОВЪ, ВАСИЛІЙ ИВАновъ. Сн. канцеляр. служ., не прип., 33 л., рд. въ Нерчинско-Заводск. у., в. и с.; — Читинск. О. С., 134, 135 и 3 ч. 1633 У., арест. отд. 8 м. Исп. 31 Марта 905.

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