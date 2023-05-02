Мыльников Василий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мыльников
- Имя
- Василий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 31 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 174
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 49043. МЫЛЬНИКОВЪ, ВАСИЛІЙ ИВАновъ. Сн. канцеляр. служ., не прип., 33 л., рд. въ Нерчинско-Заводск. у., в. и с.; — Читинск. О. С., 134, 135 и 3 ч. 1633 У., арест. отд. 8 м. Исп. 31 Марта 905.
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