Дуда Франц Мартынов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дуда
- Имя
- Франц
- Отчество
- Мартынов
- Дата исполнения приговора
- 18 октябрь 1906
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 1-2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 88
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2452. ДУДА, ФРАНЦЪ МАРТЫНОВЪ. К. Равск. у., гм. и д. Стара-Весь, 26 л.; — Варшав. О. С., 114, 134, 135, 1641, 9 и 1654 У., по совок. съ приг. М. С. 13 уч. г. Варшавы отъ 16 Дек. 905 г., арест. отд. 1½ г. Исп. 18 Окт. 906. | 903 2444 1655 У. | 901 40863 170 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.