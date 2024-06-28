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Лощилов Евгений Николаевич

Из справочника
Список избирателей в Учредительное собрание по городу Вологде 1917 года
Избиратель
Лощилов Евгений Николаевич
Возраст
36
Адрес
Богословская, 7, дом Лощилова
Источник
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География
Вологодская губерния, город Вологда

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
12.02.1882 ст.
После 31.12.1940
Великий Двор, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
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