Кутузов Моисей Петрович
Из справочника
Список избирателей в Учредительное собрание по городу Вологде 1917 года
- Избиратель
- Кутузов Моисей Петрович
- Возраст
- 30
- Адрес
- Богословская, 7, дом Лощилова
- Источник
- Войдите, чтобы увидеть больше информации
- География
- Вологодская губерния, город Вологда
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