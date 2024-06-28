Кустова Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКустова Анна Сергеевна

Кустова Анна Сергеевна

Из справочника
Список избирателей в Учредительное собрание по городу Вологде 1917 года
Избиратель
Кустова Анна Сергеевна
Возраст
29
Адрес
Большая Козленская, дом Андреева
Источник
Войдите, чтобы увидеть больше информации
География
Вологодская губерния, город Вологда

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close