Крупин Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрупин Николай Сергеевич

Крупин Николай Сергеевич

Из справочника
Список избирателей в Учредительное собрание по городу Вологде 1917 года
Избиратель
Крупин Николай Сергеевич
Возраст
30
Адрес
Громовская, 12, дом Алаева
Источник
Войдите, чтобы увидеть больше информации
География
Вологодская губерния, город Вологда

Страницы, связанные с этой записью

Это — страницы людей, в которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Скрыть
Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1887
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close