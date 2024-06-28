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Красильникова Наталия Васильевна

Из справочника
Список избирателей в Учредительное собрание по городу Вологде 1917 года
Избиратель
Красильникова Наталия Васильевна
Возраст
34
Адрес
Глинковская набережная, дом Красильникова
Источник
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География
Вологодская губерния, город Вологда

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1885
Неизвестно
Решетниково, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
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