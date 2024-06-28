Красильникова Наталия Васильевна
Из справочника
Список избирателей в Учредительное собрание по городу Вологде 1917 года
- Избиратель
- Красильникова Наталия Васильевна
- Возраст
- 34
- Адрес
- Глинковская набережная, дом Красильникова
- Источник
- Войдите, чтобы увидеть больше информации
- География
- Вологодская губерния, город Вологда
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1885
Неизвестно