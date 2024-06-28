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Красильникова Надежда Александровна

Из справочника
Список избирателей в Учредительное собрание по городу Вологде 1917 года
Избиратель
Красильникова Надежда Александровна
Возраст
49
Адрес
Обуховская, 37, дом Плотникова
Источник
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География
Вологодская губерния, город Вологда

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1870
Неизвестно
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