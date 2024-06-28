Красильников Анатолий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрасильников Анатолий Андреевич

Красильников Анатолий Андреевич

Из справочника
Список избирателей в Учредительное собрание по городу Вологде 1917 года
Избиратель
Красильников Анатолий Андреевич
Возраст
37
Адрес
Глинковская набережная, дом Красильникова
Источник
Войдите, чтобы увидеть больше информации
География
Вологодская губерния, город Вологда

Страницы, связанные с этой записью

Это — страницы людей, в которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Скрыть
Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1880
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close