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Копина Людмила Авивовна

Из справочника
Список избирателей в Учредительное собрание по городу Вологде 1917 года
Избиратель
Копина Людмила Авивовна
Возраст
23
Адрес
Николо-Глинковская, 3
Источник
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География
Вологодская губерния, город Вологда

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
05.09.1889 ст.
Неизвестно
Минино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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