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Копин Василий Аполлонович

Из справочника
Список избирателей в Учредительное собрание по городу Вологде 1917 года
Избиратель
Копин Василий Аполлонович
Возраст
47
Адрес
Малая Козленская, 26
Источник
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География
Вологодская губерния, город Вологда

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
26.05.1870 ст.
После 1940
Минино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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