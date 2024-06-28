Константинова Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонстантинова Анна Федоровна

Константинова Анна Федоровна

Из справочника
Список избирателей в Учредительное собрание по городу Вологде 1917 года
Избиратель
Константинова Анна Федоровна
Возраст
63
Адрес
Большая Архангельская, 28, дом Константинова
Источник
Войдите, чтобы увидеть больше информации
География
Вологодская губерния, город Вологда

Страницы, связанные с этой записью

Это — страницы людей, в которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Скрыть
Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1851 ст.
27.12.1919 ст.
Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close