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Константинов Владимир Павлович

Из справочника
Список избирателей в Учредительное собрание по городу Вологде 1917 года
Избиратель
Константинов Владимир Павлович
Возраст
36
Адрес
Большая Архангельская, 28, дом Константинова
Источник
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География
Вологодская губерния, город Вологда

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1882
1931
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