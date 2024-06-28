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Комаров Александр Алексеевич

Из справочника
Список избирателей в Учредительное собрание по городу Вологде 1917 года
Избиратель
Комаров Александр Алексеевич
Возраст
46
Адрес
Большая Козленская, дом Смирнова
Источник
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География
Вологодская губерния, город Вологда

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