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Клочков Дмитрий Асафович

Из справочника
Список избирателей в Учредительное собрание по городу Вологде 1917 года
Избиратель
Клочков Дмитрий Асафович
Возраст
58
Адрес
Воздвиженская, 4, дом Юрьева
Источник
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География
Вологодская губерния, город Вологда

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