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Капченко Елизавета Ивановна

Из справочника
Список избирателей в Учредительное собрание по городу Вологде 1917 года
Избиратель
Капченко Елизавета Ивановна
Возраст
49
Адрес
Малая Козленская, 4, дом Капченко
Источник
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География
Вологодская губерния, город Вологда

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1868
03.11.1918 ст.
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