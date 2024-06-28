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Каменский Алексей Руфинович

Из справочника
Список избирателей в Учредительное собрание по городу Вологде 1917 года
Избиратель
Каменский Алексей Руфинович
Возраст
47
Адрес
Большая Благовещенская, 38, дом Боженова
Источник
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География
Вологодская губерния, город Вологда

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