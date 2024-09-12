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Зуровский Василий Иванович

Из справочника
Список избирателей в Учредительное собрание по городу Вологде 1917 года
Избиратель
Зуровский Василий Иванович
Возраст
26
Адрес
Малая Козленская, 4, дом Капченко
Источник
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География
Вологодская губерния, город Вологда

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