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Зуйкова Васса Григорьевна

Из справочника
Список избирателей в Учредительное собрание по городу Вологде 1917 года
Избиратель
Зуйкова Васса Григорьевна
Возраст
43
Адрес
Пятницкая, 31
Источник
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География
Вологодская губерния, город Вологда

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