Зуева Вера Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗуева Вера Павловна

Зуева Вера Павловна

Из справочника
Список избирателей в Учредительное собрание по городу Вологде 1917 года
Избиратель
Зуева Вера Павловна
Возраст
25
Адрес
Нов. пер. Каторжн тюрьмы
Источник
Войдите, чтобы увидеть больше информации
География
Вологодская губерния, город Вологда

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.