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Горшков Николай Михайлович

Из справочника
Список избирателей в Учредительное собрание по городу Вологде 1917 года
Избиратель
Горшков Николай Михайлович
Возраст
20
Адрес
Кобылкинская, 29, дом Соломон
Источник
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География
Вологодская губерния, город Вологда

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
24.04.1898 ст.
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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