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Горшков Михаил Николаевич

Из справочника
Список избирателей в Учредительное собрание по городу Вологде 1917 года
Избиратель
Горшков Михаил Николаевич
Возраст
49
Адрес
Кобылкинская, 29, дом Соломон
Источник
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География
Вологодская губерния, город Вологда

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Вычислено 1868
После 1917
Усадищи, Вороновская волость, Подольский уезд
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