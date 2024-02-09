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Болгавина Елена Матвеевна

Из справочника
Список избирателей в Учредительное собрание по городу Вологде 1917 года
Избиратель
Болгавина Елена Матвеевна
Возраст
22
Адрес
Вокзал, квартира Начальника 12 уч. сл. пути
Источник
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География
Вологодская губерния, город Вологда

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