Афанасьев Серг. Изот. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфанасьев Серг. Изот.

Афанасьев Серг. Изот.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Афанасьев Серг. Изот.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Бийский уезд, Корабинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.