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Галкин Матвей Григорьев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Галкин Матвей Григорьев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Ардатовский уезд, Вознесенская

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