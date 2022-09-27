Соловьев Григорий Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоловьев Григорий Митрофанович

Соловьев Григорий Митрофанович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Соловьев Григорий Митрофанович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Оренбургская губерния, Орский уезд, Шевченской х.Жецет

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.