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Смирнов Никиф. Алексеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Смирнов Никиф. Алексеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Царёвококшайский уезд, Арбанской, д. Купсолы

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