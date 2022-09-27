Белынцев Роман Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелынцев Роман Осипович

Белынцев Роман Осипович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Белынцев Роман Осипович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Чембарский уезд, Высокинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.