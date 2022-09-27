Ахмад Магома — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхмад Магома

Ахмад Магома

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ахмад Магома
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Дагестанская область, Аварский округ, с.Хунзах

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.