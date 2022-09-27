Сидорович Ив. Зах. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСидорович Ив. Зах.

Сидорович Ив. Зах.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сидорович Ив. Зах.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Оршанский уезд, Баранской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.