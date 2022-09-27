Рахматулин Зиадим Салахидонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРахматулин Зиадим Салахидонович

Рахматулин Зиадим Салахидонович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Рахматулин Зиадим Салахидонович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Сергачский уезд, Ендовищенская вол.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.