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Дашкевич Августин

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дашкевич Августин
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Витебская губерния, Дриссенский уезд, Зябковской, с. Долгое

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