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Пивоваров Мих. Ник.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пивоваров Мих. Ник.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Виленская губерния, Свенцянский уезд, Тверечская в., д.Кукуты

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