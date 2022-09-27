Сергеев Семен Макс. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергеев Семен Макс.

Сергеев Семен Макс.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сергеев Семен Макс.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Курский уезд, Троицкой.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.