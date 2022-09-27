Санин Тимоф. Евстаф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСанин Тимоф. Евстаф

Санин Тимоф. Евстаф

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Санин Тимоф. Евстаф
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Новооскольский уезд, Троицкой.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.