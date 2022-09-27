Курочкин Федос Осип. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурочкин Федос Осип.

Курочкин Федос Осип.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Курочкин Федос Осип.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Армазонской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.