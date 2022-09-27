Мартьянов Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМартьянов Владимир Михайлович

Мартьянов Владимир Михайлович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мартьянов Владимир Михайлович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Глазовский уезд, д. Мустинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.