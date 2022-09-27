Аверкин Иван Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАверкин Иван Ильин

Аверкин Иван Ильин

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Аверкин Иван Ильин
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Чембарский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.