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Прохоров Федор Гаврилов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Прохоров Федор Гаврилов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Сергачский уезд, Тархановская вол., д. Дуровка

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