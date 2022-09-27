Сокуренко Иван Афан. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСокуренко Иван Афан.

Сокуренко Иван Афан.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сокуренко Иван Афан.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Александрийский уезд, Глинская д.Арсеньевка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.