Сорокин Егор Евстафьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорокин Егор Евстафьев

Сорокин Егор Евстафьев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сорокин Егор Евстафьев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Нижегородский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.