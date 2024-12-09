Баруздин Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаруздин Алексей

Баруздин Алексей

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Баруздин Алексей
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Московская губерния, Богородский уезд, Аксеновской в., д. Стоянки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.