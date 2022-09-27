Желтов Илья Марков. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖелтов Илья Марков.

Желтов Илья Марков.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Желтов Илья Марков.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Верейской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.