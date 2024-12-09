Оржанов Ив. Сав. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОржанов Ив. Сав.

Оржанов Ив. Сав.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Оржанов Ив. Сав.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ярославская губерния, Мышкинский уезд, Богородская, д. Федорково

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.