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Кулясов Федор Степанович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кулясов Федор Степанович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Ардатовский уезд, Апраксинской, с. Собаченки

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