Дмитриченко Евстафий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитриченко Евстафий Федорович

Дмитриченко Евстафий Федорович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дмитриченко Евстафий Федорович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Юхновский уезд, Вешковская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.