Прутус Никол. Викент. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрутус Никол. Викент.

Прутус Никол. Викент.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Прутус Никол. Викент.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ковенская губерния, Повенежский уезд, Покровской, д. Поврдан

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.