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Бондалетов Николай Андреев.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бондалетов Николай Андреев.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Суджанский уезд, Белянки.

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