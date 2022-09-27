Загашвили Степ. Шиов. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗагашвили Степ. Шиов.

Загашвили Степ. Шиов.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Загашвили Степ. Шиов.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Тифлисская губерния, Душетский уезд, с. Цудо

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.